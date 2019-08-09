Вышел трейлер сериала "Блудный сын", вдохновленный "Доктором Хаусом"

В Сети появился трейлер американского сериала "Блудный сын" (Prodigal Son) телеканала Fox с Майклом Шином и Томом Пэйном в главных ролях. Общая концепция нового проекта достаточно незамысловата: доктор Мартин Уитли по прозвищу "Хирург" (Майкл Шин) является серийным убийцей. Его сын, Малкольм, пытается всячески отдалиться от отца, испытывая дикий ужас при одной мысли о том, что их объединяет нечто большее, чем генетическое родство.

Но по мере взросления Майкл с ужасом осознает, что похож на отца куда больше, чем хотел бы. Дело в том, что он умеет думать и рассуждать как убийца - нескольких взглядов на место совершения преступления ему бывает достаточно для того, чтобы понять, что произошло на самом деле. Эти незаурядные способности подтолкнули Малкольма к выбору профессии, вполне легальной. Он стал выдающимся судебным психиатром, консультирующим нью-йоркскую полицию.

С семейной жизнью у него тоже не все так просто: мать-манипулятор, отец, ни с того ни с сего возжелавший воссоединиться с сыном и наладить отношения, и абсолютно нормальная, что удивительно, сестра.

Разработчики сериала подчеркивают, что, помимо очевидных аллюзий на Шерлока Холмса (и "Ганнибала" с "Декстером", заметим), сериал должен прийтись по душе … многомилионной армии поклонников "Доктора Хауса".

Продюсер Сэм Склавер сформулировал сходство двух героев - Грегори Хауса и Малкольма - следующим образом (его слова приводит портал TV Guide: "Взгляды невольно обращаются на Хауса, когда речь заходит об образе главного героя, пережившего серьезную травму - к этому обстоятельству сериал вновь и вновь привлекает внимание, но так, что зритель продолжает испытывать сочувствие". Его коллега Крис Федак продолжает": "В общем и целом главное в "Докторе Хаусе" - диагностика заболеваний. В нашем шоу - диагностика психологического состояния. Это такой Шерлок Фрейд, если угодно. Герой должен выяснить, почему ум человека работает именно так, а не иначе, из каких соображений можно совершить такое преступление".

Если продолжать проводить аналогии с Хаусом, то придется прибегнуть к "расщеплению": Малкольм является врачом, а его отец берет на себя функцию порождения озарений, которыми персонаж Хью Лори запомнился не в последнюю очередь. Сможет ли "Блудный сын" дотянуть до уровня "Доктора Хауса" - вопрос открытый, но одна из необходимых составляющих успеха уже есть - представители британской актерской школы в главных ролях.