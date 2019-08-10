Два человека погибли при столкновении лодок у берегов Греции

Надувная и деревянная лодки столкнулись в пятницу у берегов Греции, в 350 метрах от полуострова Пелопоннес. В результате два человека погибли и один получил травмы.

Надувная лодка с 10 французами на борту протаранила деревянную рыбацкую лодку, в которой находились граждане Греции - двое мужчин и женщина. В результате деревянная лодка затонула. Погибли мужчины, находившиеся на ее борту, а женщина была госпитализирована, пишет ТАСС, ссылаясь на Афинское Македонское агентство новостей.

По данным тестов, французы с надувной лодки были трезвы. Однако их доставят в больницу для дополнительного обследования.