Художник комиксов Marvel Эрни Колон скончался от рака

Не стало известного художника комиксов Эрни Колона - он скончался в возрасте 88 лет в США. Об этом сообщает The Hollywood Reporter. Эрни Колон умер в четверг, 8 августа. Причиной смерти стало онкологическое заболевание.

- Когда люди спрашивали, " все еще рисуешь?", он отвечал, что не имеет понятия, что еще может делать, и что будет рисовать даже если за это не будут платить, - написали в Facebook родные Колона, подтвердив печальное событие.

Художник известен, прежде всего, сотрудничеством с компаниями DC, Marvel и Harvey Comics. Самые популярные его работы - "Чудо-женщина", "Зеленый фонарь" и "Флэш".