Иран и Ирак намерены заменить расчеты долларом в двусторонней торговле

Иран и Ирак, две соседние страны, рассматривают способы включения местных валют в расчеты в своей двусторонней торговле для снижения зависимости от доллара США, заявил посол Ирака в Тегеране Саад Джавад Гандил.

По его словам, две страны ведут переговоры, чтобы найти лучший способ облегчить свои финансовые операции, включая замену доллара США иракским динаром в двусторонней торговле, сообщает Mehr News Agency.

Иракский дипломат еще раз подтвердил четкую позицию своего правительства против односторонних санкций США против Ирана, заявив, что такие ограничения противоречат международным нормам и правилам.

Отметив, что двусторонние сделки между Ираном и Ираком не были затронуты санкциями в прошлом году, Гандил выразил готовность своей страны повысить уровень сотрудничества с Ираном в различных экономических сферах.