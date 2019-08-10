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Рубрика: В мире

Иран и Ирак намерены заменить расчеты долларом в двусторонней торговле

Текст: Андрей Васильев

Иран и Ирак, две соседние страны, рассматривают способы включения местных валют в расчеты в своей двусторонней торговле для снижения зависимости от доллара США, заявил посол Ирака в Тегеране Саад Джавад Гандил.

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По его словам, две страны ведут переговоры, чтобы найти лучший способ облегчить свои финансовые операции, включая замену доллара США иракским динаром в двусторонней торговле, сообщает Mehr News Agency.

Иракский дипломат еще раз подтвердил четкую позицию своего правительства против односторонних санкций США против Ирана, заявив, что такие ограничения противоречат международным нормам и правилам.

Отметив, что двусторонние сделки между Ираном и Ираком не были затронуты санкциями в прошлом году, Гандил выразил готовность своей страны повысить уровень сотрудничества с Ираном в различных экономических сферах.

В мире Ближний Восток Ирак В мире Ближний Восток Иран Санкции против Ирана
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