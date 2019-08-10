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10.08.2019,  
15:05
Текст:  Николай Грищенко

"Кинжал" впервые показали широкой публике

В Рязанской области на полигоне Дубровичи широкой публике впервые показали истребители МиГ-31К с гиперзвуковым авиационным комплексом "Кинжал".

Как сообщает пресс-служба Минобороны РФ, самолеты МиГ-31К совместно с Су-57 обеспечили прикрытие действий штурмовой и бомбардировочной авиации при уничтожении батареи зенитных ракетных комплексов противника.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ
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Отметим, что истребители МиГ-31К с "Кинжалами" несут опытно-боевое дежурство в Южном военном округе. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, самолеты выполнили 380 полетов над Черным и Каспийском море. Дальность полета ракеты составляет около 2000 километров, масса боевой части - 500 килограммов.

Главным преимуществом комплекса является гиперзвуковая скорость в 10 махов. Таким образом, "Кинжал" летит и маневрирует со скоростью 12 240 километров в час и поражает цель всего через несколько секунд после старта.

В ходе испытаний гиперзвуковые ракеты поразили цель размером с легковой автомобиль на расстоянии 1000 километров.

Кроме новейших авиакомплексов посетители "Авиадартса" смогли увидеть воздушный бой пара на пару массированные бомбовые и ракетные удары. Отдельно демонстрировались действия вертолетов: высадка десанта и пуски управляемых ракет звеном "Ночных охотников" Ми-28Н.

Всего в конкурсе профессионального мастерства участвовали 43 самолета и вертолета из России, Китая, Беларуси и Казахстана.

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