На полигоне Алабино определился победитель в гонке "Курсантский бросок"

Гонка "Курсантский бросок" прошла на подмосковной полигоне в Алабино. В финале гонки приняли участие 30 команд высших военных учебных заведений и студенты, обучающиеся по программам военной подготовки в военных учебных центрах при гражданских вузах, которые уже победили в гонках, прошедших во всех военных округах.

Победителем гонки стала команда Московского высшего общевойскового командного училища. Награды победителям вручил статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Николай Панков.

Вторыми к финишу пришли курсанты Военной академии воздушно-космической обороны из Твери, на третью ступень пьедестала поднялась команда Рязанского воздушно-десантного училища.

Команды прошли восьмикилометровую полосу с 20 специальными препятствиями. На всех этапах забегов с препятствиями приняли участие более 1 тысячи человек из 127 команд со всей России