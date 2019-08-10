В Парке Горького начался Meat&Beat

Фестиваль музыки и гастрономии Meat&Beat начался в столичном Парке Горького.

Хотя с утра в столице зарядил дождь, главный парк страны открылся с 8 часов. Шале с различными жареными угощениями открылись недалеко от центрального входа, рядом с прудами. Почти все гости фестиваля пришли в разноцветных плащах. Но даже и те, кто предпочел классические зонты, все равно активно проходят на танцпол перед сценой.

"Мы все на Егора Крида пришли", - в один голос говорят ребята лет 16, целой компанией ютящиеся под двумя зонтиками. - Холодно, конечно! Но ничего, ждем выступления! Мы за Егора уже несколько лет!".

Не пустуют и шале. Очереди здесь не такие большие, как на предыдущих мясных фестивалях: все-таки погода сказывается. Но зато есть возможность потанцевать прямо рядом со столиками! Цены, кстати, тоже радуют, как и меню. В ассортименте - бургеры и шашлыки, овощи на шпажках. Цены тоже радуют: барбекю стоят от 150 до 700 рублей.