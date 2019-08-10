ВДНХ собрала сотни зрителей на шоу Президентского полка

Сотни москвичей утром в субботу пришли на ВДНХ, чтобы вживую увидеть церемонию развода караулов Президентского полка. Обычно она проводится только на территории Кремля.

Гвардейцы выступают перед 75 павильоном на Октябрьской площади. Большинство зрителей приходят сюда на звуки духового военного оркестра, исполняющего торжественные марши. Особенно поразила техника обращения с карабинами: гвардейцы виртуозно и синхронно перемещают карабины, которые весят несколько килограммов. Физподготовка гвардейцев чрезвычайно сильна: при необходимости они могут защитить и первое лицо государства.

Самой зрелищной частью кремлевского шоу на ВДНХ оказалось выступление команды всадников Кремлевской школы верховой езды.