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10.08.2019 07:13
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Циклон "запер" 18 туристов на приморском пляже

Текст: Дина Непомнящая

На пляже в районе бухты Ежовая Лазовского района Приморья из-за непогоды застряли 18 человек.

Под Анапой турист попал в ловушку на песчаном склоне

После сильных дождей на подъезде к пляжу через устье ручья Черный поднялась вода, заблокировав движение легковых машин. В результате туристы не смогли выбраться с места отдыха самостоятельно и обратились за помощью.

"Следует особо отметить, что о действующем прогнозе все отдыхающие были предупреждены неоднократно и заблаговременно", - заявили в региональном главке МЧС, добавив, что гражданам необходимо прислушиваться к рекомендациям и не подвергать свою жизнь и жизнь своих детей опасности.

На помощь отдыхающим отправились спасатели. По воде они доставляют людям еду и предметы первой необходимости. Когда течение станет менее интенсивным, туристов смогу эвакуировать с пляжа.

Происшествия ЧП Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край
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