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10.08.2019 06:51
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Якутии дополнительно выделят больше 390 млн рублей на тушение пожаров

Текст: Дина Непомнящая

Дополнительные 390,9 миллиона рублей выделит Правительство РФ из резервного фонда для тушения лесных пожаров в Якутии, сообщается на сайте правительства республики.

Фото: REUTERS
Площадь пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке снизилась на 1,2 млн га

Часть этих денег заплатят местным жителям, помогавшим бороться с огнем.

Также средства будут направлены в виде субвенций на исполнение переданных полномочий в области лесных отношений.

Ранее "РГ" писала, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев пообещал, что на тушение лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке из резерва правительства будет выделено почти шесть миллиардов рублей.

Происшествия ЧП Пожары Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия
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