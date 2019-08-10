Якутии дополнительно выделят больше 390 млн рублей на тушение пожаров

Дополнительные 390,9 миллиона рублей выделит Правительство РФ из резервного фонда для тушения лесных пожаров в Якутии, сообщается на сайте правительства республики.

Часть этих денег заплатят местным жителям, помогавшим бороться с огнем.

Также средства будут направлены в виде субвенций на исполнение переданных полномочий в области лесных отношений.

Ранее "РГ" писала, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев пообещал, что на тушение лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке из резерва правительства будет выделено почти шесть миллиардов рублей.