На сахалинском рыбоконсервном заводе произошел крупный пожар

Пожар на площади около 300 квадратных метров произошел в одном из цехов рыбоконсервного завода в городе Холмске Сахалинской области, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Ситуацию взял под контроль врио губернатора Сахалина Валерий Лимаренко.

- Главное, что сейчас угрозы для жителей нет. Никто не пострадал, - отмечает глава региона.

В тушении были задействованы 29 человек и 11 единиц техники. Пожарные оперативно ликвидировали горение, не дав огню перекинуться на другие помещения завода и соседние строения.

По факту ЧП началась проверка.