После пожара на заправке в Ингушетии возбуждено дело

В Ингушетии возбуждено уголовное дело после пожара на автозаправочной станции, в результате которого пострадали несколько человек. Об этом сообщает республиканский СК.

ЧП произошло накануне вечером в городе Сунжа на автомобильной газозаправочной станции при распределении сжиженного углеводородного газа в емкости для хранения. в результате которого нескольким местным жителям причине-ны ожоги различной степени тяжести.

- Пострадавшие точное количество которых пока не известно, доставлены в Сунженскую центральную районную больницу, - уточнили в ведомстве.

Уголовное дело возбуждено по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям без-опасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека".