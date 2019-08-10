В Тюмени напали на сотрудника Росгвардии

Во время ночного патрулирования Тюмени сотрудники группы задержания вневедомственной охраны областного Управления Росгвардии заметили у одного из жилых домов на улице Интернациональной подозрительного гражданина.

При приближении росгвардейцев мужчина кинул в их сторону неизвестный предмет и открыл огонь, ранив одного из членов экипажа, сообщается на сайте ведомства.

Мужчину 1970 года рождения обезоружили, сейчас он находится в больнице с ранением ноги. Жизнь 24-летнего росгвардейца, получившего огнестрельное ранение при задержании, тоже вне опасности.

На место происшествия выезжала бригада скорой помощи и следственно-оперативная группа полиции. Представители инженерно-технического отделения ОМОН обследовали брошенный злоумышленником предмет, им оказался рюкзак.