Возбуждено уголовное дело после ДТП с курганским автобусом

По факту дорожно-транспортного происшествия на 79 километре трассы Курган-Куртамыш возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 264 УК РФ, проводятся следственные мероприятия, рассказали в прокуратуре Курганской области.

Также началась проверка перевозчика на предмет соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения и исполнения обязательств перед пассажирами. В ней, помимо прокуроров, участвуют специалисты ГИБДД и территориального отдела государственного автодорожного надзора.

По информации, предоставленной пресс-службой правительства региона, автобус вез туристов на озеро Узково. Все пассажиры были застрахованы. Собственник автобуса находится на месте происшествия. Пострадавшими в аварии числятся 16 человек.