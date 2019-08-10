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10.08.2019 14:33
Рубрика: Спорт

Сергей Базаревич: Мы включили "режим борцов"

Текст: Илья Трисвятский
Главный тренер мужской сборной России по баскетболу Сергей Базаревич прокомментировал вчерашнюю волевую победу нашей команды над Италией (72:70) в рамках товарищеского турнира в Вероне, участники которого готовятся к стартующему 31 августа в Китае чемпионату мира.
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

У матча Италия - Россия получился нестандартный сюжет. Наши баскетболисты неважно провели стартовый отрезок встречи - 7:24 в начале второй четверти. Затем началась затяжная погоня, но все усилия, казалось бы, сошли на нет, когда за семь минут до сирены об окончании основного времени матча россияне снова уступали очень много - "минус 16" (53:69).

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Зато далее подопечные Базаревича выдали фантастический отрезок. После того, как итальянский игрок ЦСКА Дэниэль Хэккетт реализовал один штрафной бросок из двух, сборная России сумела набрать 17 (!) безответных очков подряд. Победу принес точный дальний трехочковый бросок в исполнении ветерана команды Виталия Фридзона за 1,1 секунды до сирены.

Самыми результативными у победителей стали Виталий Фридзон (16 очков), Никита Курбанов (16) и Михаил Кулагин (10). В составе хозяев отличились Джентиле (13) и Сакетти (13).

- В большом перерыве в раздевалке мы немножко подняли "градус", - приводит слова Базаревича пресс-служба Российской федерации баскетбола (РФБ). - Может получаться или нет, но надо пытаться выиграть другими способами. И в принципе во второй половине у нас получилось. Итальянцы продолжили играть немножко вальяжно, а мы включили "режим борцов", если не использовать слово покрепче. Молодые Сопин и Мотовилов дали реальную энергию. Те, кто не очень себя проявил в первой половине, услышали. Я не обольщаюсь, нам где-то повезло выиграть. Но для меня важна не столько победа, сколько проявленный характер: мы боролись до конца и после "-17" вернулись в игру. Можно разными способами выигрывать, и 16 подборов на своем щите без потерь в последней четверти впечатляют. И баскетбол мы местами показывали нормальный: мяч хорошо двигали, просто несколько трехочковых совершенно свободных не попали. Если бы еще "данки" забивали на пустое кольцо! Обидно, что опять есть травмы. Такими темпами у нас скоро все разыгрывающие в стране будут травмированы. Платунов неприятно подвернул голеностоп. Не сказать, что прямо очень серьезно - надеюсь, что обойдется.

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На турнире в Италии сборная России выступает в следующем состав:

разыгрывающие и атакующие защитники - Евгений Бабурин, Виталий Фридзон (оба - "Локомотив-Кубань", Краснодар), Михаил Кулагин (ЦСКА), Григорий Мотовилов ("Спартак-Приморье", Владивосток), Александр Платунов ("Парма", Пермь), Андрей Сопин (МБА, Москва / ТЕМП-СУМЗ-УГМК, Ревда);

форварды - Семен Антонов, Андрей Воронцевич, Никита Курбанов (все - ЦСКА), Никита Балашов ("Невежис", Литва), Андрей Зубков ("Химки"), Сергей Карасев ("Зенит", Санкт-Петербург);

центровые - Джоэл Боломбой (ЦСКА), Евгений Валиев ("Зенит"), Артем Забелин ("Автодор", Саратов), Владимир Ивлев ("Локомотив-Кубань").

Результаты турнира в Вероне

1-й тур. Россия - Венесуэла - 69:54 (19:17, 13:10, 18:16, 19:11). Италия - Сенегал - 111:54 (31:10, 24:16, 30:15, 26:13).

2-й тур. Сенегал - Венесуэла - 75:69 (19:18, 8:18, 29:18, 19:15). Россия - Италия - 72:70 (7:22, 25:18, 21:25, 19:5).

Положение команд: Россия - 2 победы - 0 поражений, Италия - 1-1, Сенегал - 1-1, Венесуэла - 0-2.

Где будем смотреть

10 августа, суббота

"МАТЧ! Арена"

18.55. Россия - Сенегал. Прямая трансляция.

"Матч ТВ"

21.00. Россия - Сенегал. Трансляция в записи.

Спорт Баскетбол
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