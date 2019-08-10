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10.08.2019 07:26
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Ученые рассказали, как не отказывать себе в любимой еде и долго жить

Текст: Оксана Грибанова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Специалисты из Школы общественного здравоохранения Джона Хопкинса в Балтиморе (США) выяснили, что риск преждевременной смерти от разных проблем со здоровьем можно снизить на 25%, если большую часть рациона составляет растительная пища. То есть, необязательно ограничивать себя в продуктах животного происхождения.

Фото: Istock
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- В новой работе мы не рассматривали диеты, основанные на исключении мяса. То есть, люди употребляли как фрукты, овощи, цельное зерно, орехи и бобовые, так и молочные продукты, мясо, рыбу, яйца, морепродукты, - пояснил ведущий автор исследования Кейси Ребхольц CNN.

Ученые использовали данные о 12 тысячах человек, наблюдения за которыми велись с 1987 года по 2016 год. Исследователи проанализировали рацион добровольцев и их состояние здоровья (на первом и последнем этапах работы).

Специалисты пришли к выводу, что диета, где преобладают продукты растительного происхождения, снижает вероятность появления заболеваний сердца на 16%. При этом риск смерти от таких недугов уменьшается примерно на 32%, а риск смерти от любых проблем со здоровьем - на 25%.

Отмечается, что "исследование имело некоторые ограничения, так как данные о потреблении пищи были основаны на том, что сообщали сами люди".

По словам доктора Мишель МакМакен, растительная пища улучшает сердечное здоровье с помощью ряда механизмов.

Фото: pixabay.com
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- Во-первых, растительная пища содержит много полезных питательных веществ, таких как клетчатка, растительные жиры, калий и антиоксиданты, а также в ней меньше потенциально вредных веществ. Это железо животного происхождения, животные жиры и нитритные консерванты. Во-вторых, растительная диета улучшает показатели кровяного давления, состояние кровеносных сосудов, работу кишечника, способствует снижению риска развития диабета второго типа, - отметили специалисты.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание
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