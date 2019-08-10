В Москве госпитализировали актера Александра Шувалова

Российского актера Александра Шувалова экстренно увезли в больницу в Москве. Причиной госпитализации стало осложнение после недавней операции.

Чуть больше недели назад 32-летний актер перенес операцию на органах брюшной полости. После хирургического вмешательства у него начались осложнения, из-за которых и понадобилось срочное вмешательство медиков, сообщает агентство РИА Новости.

На данный момент информации о состоянии Шувалова нет.

Актер известен работами в отечественных сериалах. Таких как "Обручальное кольцо", "Истребители", "Москва. Три вокзала".