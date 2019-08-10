В сирийском Идлибе 10 военных погибли при отражении атаки террористов

В Сирии правительственные войска отразили атаку террористов в районе Абу-Дали (провинция Идлиб). В результате погибли десять сирийских военнослужащих. Еще 21 человек получил ранения различной степени тяжести.

Такую информацию озвучили в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии. По словам его руководителя генерал-майора Алексея Бакина, сирийской армии удалось не только отразить наступление террористов, но и откинуть их вглубь ранее занимаемых позиций.

Чуть ранее обстрелам боевиков из реактивных систем залпового огня подверглись северные окраины Абу-Дали. Один мирный житель погиб, еще двое были ранены. Сообщается об ущербе, нанесенном жилым зданиям и сельхозугодьям. Минометному огню также подверглись позиции правительственных войск в населенных пунктах Ачан и Абу-Омар, пишет РИА Новости.

Всего же за прошедшие сутки боевики 30 раз обстреляли населенные пункты в провинциях Алеппо, Идлиб и Латакия.