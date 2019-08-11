Бандиты убили пять человек в ночном клубе на юге Бразилии

Пять человек скончались от пулевых ранений после нападения вооруженных людей на ночной клуб в бразильском городе Мастардас.

Как сообщает ТАСС, злоумышленники зашли в развлекательное заведение примерно в час ночи и потребовали выключить музыку, после чего расстреляли одну из женщин. Затем они открыли огонь по остальным посетителям.

Перед тем как скрыться, преступники забрали вещи жертв, в том числе их мобильные телефоны и кошельки. Бандиты были в капюшонах и скрывали свои лица. Пострадавшие (четыре человека) в тяжелом состоянии госпитализированы.

По предварительной версии, речь может идти о сведении счетов между наркоторговцами.