К беспилотным такси в скором времени могут добавиться и беспилотные автобусы. Среди стран, которые уже не первый год испытывают подобные модели, США, Швеция, Эстония, Финляндия, рассказали "Российской газете" эксперты.

Первая страна в Европе, разрешившая беспилотный транспорт, - Эстония. Фото: Александр Корольков

Пока это небольшие автобусы, вместимостью около 10 человек, которые передвигаются в черте города по заданному маршруту с неинтенсивным автомобильным трафиком.

Первой страной в Европе, разрешившей беспилотный транспорт на дорогах законодательно, стала Эстония. Правда, с рядом ограничений. В этой стране автобусные перевозки пользуются не меньшей популярностью, чем поезда и самолеты, поэтому технологии внедряются с завидным постоянством.

Например, на Таллинском автовокзале с 2016 года вообще не используются бумажные посадочные талоны. Водитель сканирует телефоном код, по которому доступна электронная версия билета. Ежегодная экономия бумаги автовокзалом составляет 1,2 тонны. А в Тарту несколько лет испытывается приложение Jiffy для непрерывного обслуживания клиентов на общественном транспорте. В этом случае пассажиру не пригодится даже электронный билет.

Система с помощью Bluetooth-сигналов сама распознает, когда пассажир заходит в автобус и выходит из него. Пассажир совершает поездку, а приложение отмечает ее начало и совершает оплату.

"Перевозчики при этом получают доступ в личный кабинет, где зарегистрированы все участки поездки и количество пассажиров на них. Преимущества такой системы очевидны - существенно сокращается время на посадку в автобус, также может лучше планировать свои маршруты, регулировать ценообразование", - рассказали "Российской газете" в компании Mootor Grupp.

Технологии в сфере автобусных перевозок также особенно приветствуют в Южной Корее. Так, в Сеуле искусственный интеллект контролирует передвижение и степени заполнения автобусов. Информация передается на экраны, расположенные на остановках.

Во всем мире автобусы заметно "умнеют". В Европе это в первую очередь безопасный транспорт. В автобусах нередко устанавливаются сразу четыре датчика дыма. Со следующего года станет обязательной автоматическая система пожаротушения. Также современные автобусы все чаще бывают оснащены датчиком дистанции, датчиком пересечения полосы (при опасности сиденье водителя начинает вибрировать), датчиком аварийного торможения и бортовыми камерами.

Кроме того, современный транспорт может похвастаться системой удаленной диагностики и слежения за автопарком. Среди параметров, за которыми установлено постоянное наблюдение: давление масла в двигателе, износ тормозных колодок, давление в шинах, ошибки двигателя, положение дверей, резкое повышение расхода топлива, состояние сажевого фильтра.

"Данные онлайн-мониторинга обновляются постоянно. Поэтому можно предусмотреть проблему еще до того как у водителя на приборной панели загорится индикатор какой-либо ошибки. Также в системе видно количество топлива в баке на любой момент времени", - рассказал Райт Реммель, генеральный директор российского представительства компании Lux Express Group.

В Россию подобные технологии постепенно проникают. Например, агрегаторы также стремятся к тому, чтобы уйти от бумаги и распространить электронные билеты на автобусные перевозки.

Для удобства при покупке билетов используется машинное обучение, с помощью которого на основе положительных отзывов можно отфильтровать варианты с высоким рейтингом. Кроме того, покупать билеты помогают чат-боты.

Правда, пока не все перевозчики в России готовы работать с "умными" моделями поездок - вопрос упирается в деньги. Кроме того, сегодня в российском законодательстве отсутствует единый стандарт автобусного электронного билета, говорят в сервисе "Туту.ру". Однако и в России уже есть автобусы, оснащенные передовыми системами безопасности, электронными дисплеями для комфортного времяпрепровождения. Активно россияне пользуются приложениями, с помощью которых можно узнать время ожидания автобуса на остановке.