В реке Белой в Уфе обнаружили загрязняющие вещества

В Уфе на поверхности реки Белая в районе Монумента Дружбы появилось масляное пятно. Его заметили уфимцы, которые тут же позвонили в информационно-диспетчерский центр.

Как сообщили в управлении гражданской защиты, к моменту приезда оперативных служб, пятно уже исчезло. Однако специалисты обнаружили на этом участке вывод ливневой канализации со следами масляной пленки.

Сотрудники управления гражданской защиты Уфы вместе с специалистами МУП СУРСИС вскрыли водосборные лотки, чтобы найти место, откуда поступил нефтепродукт. Однако поздно вечером поиски свернулись, так как канализационные коммуникации оказались за забором частных предприятий. Сегодня работы возобновили.

На случай, если вброс веществ повторится, сотрудники поисково-спасательного отряда Уфы выставили на месте боновые заграждения. В управлении гражданской защиты заверили, что угрозы для жизни и здоровья людей нет. Также нет угрозы попадания загрязняющих веществ в водозаборы.