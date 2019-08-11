Новости

В Валенсии запретят курение на пляжах 14:39
Суд отказал в аресте телережиссера Васильева по делу о беспорядках в Москве 14:11
В Геленджике более 400 пловцов приняли участие в "Морской миле" 13:48
В Уфе пьяный водитель покалечил инспектора и чуть не сбил детей 13:15
Jeep Wrangler Sahara: внедорожник на каждый день? 13:07
В Астраханской области подросток попал в реанимацию после драки 13:05
Протест Киева из-за поездок в Крым назвали работой "на мусорную корзину" 13:00
В Москве на неделю закроют девять станций метро 12:57
Американские СМИ спрогнозировали результат войны США и России на море 12:24
В Иркутской области назвали число пострадавших от паводков 12:15
Видео: Nissan Murano пролетел сквозь надземный пешеходный переход 12:12
Стало известно, когда в Москву вернутся дорожные пробки 12:11
МВД сообщило о числе аварий с каршеринговыми машинами 11:48
Назван новый лидер среди автомобилей премиум-класса в России 11:42
Под Волгоградом из психбольницы сбежали двое осужденных 11:17
Фото: Под Севастополем рухнула "башня Вавилона" 11:01
Синоптики рассказали о возвращении лета 11:00
Подписавшая неизвестные документы дворник стала должна два млрд рублей 10:55
Жителей СКФО предупредили о чрезвычайной пожароопасности 10:42
Путин и Медведев поздравили мусульман с праздником Курбан-байрам 10:34
Подмосковный дворник задолжала около двух миллиардов рублей 10:01
Дизайнер показал новое поколение легендарной "Буханки" 09:30
На Украине обыскали танкер из-за посещения Севастополя четыре года назад 09:29
МАЗ возродил спортивную легенду 09:00
На Камчатке зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2 08:44
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что скрывается за самым известным фото в истории мирового рока
Что скрывается за самым известным фото в истории мирового рока
Туристы смогут экономить за границей на расчетах по картам
Туристы смогут экономить за границей на расчетах по картам
Как избежать мошенничества с жильем
Как избежать мошенничества с жильем
11.08.2019 13:15
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Уфе пьяный водитель покалечил инспектора и чуть не сбил детей

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

Инспекторы ДПС задержали в Уфе 31-летнего пьяного водителя, который едва не сбил детей в парке и покалечил инспектора ДПС.

Фото: iStock
МВД сообщило о числе аварий с каршеринговыми машинами

Как уточнили в пресс-службе МВД по Башкирии, около семи часов вечера по московскому времени в дежурную часть пришло сообщение: на площади Ленина ездит пьяный водитель за рулем автомобиля Daewoo Nexia.

На место приехал экипаж, который остановил нарушителя. Инспектор попросил предъявить документы, но водитель оттолкнул его и попытался скрыться. Началась погоня, в ходе которой иномарка чуть не сбила детей, гулявших с родителями в парке. В итоге водитель бросил автомобиль и побежал, но вскоре его задержали. В МВД по РБ уточнили, что один из инспекторов ДПС получил при задержании травму. По предварительным данным, ему сломали ребро.

В отношении задержанного составили административные протоколы за управление транспортным средством в состоянии опьянения и неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции. Проводится проверка.

Происшествия ЧП ДТП Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан Уфа
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин и Медведев поздравили мусульман с праздником Курбан-байрам
Суд отказал в аресте телережиссера Васильева по делу о беспорядках в Москве
За сутки в России ликвидировали почти 50 лесных пожаров
Американские СМИ спрогнозировали результат войны США и России на море
Немецкий политолог заявил о невозможности вступления Украины в ЕС