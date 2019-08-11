В Уфе пьяный водитель покалечил инспектора и чуть не сбил детей

Инспекторы ДПС задержали в Уфе 31-летнего пьяного водителя, который едва не сбил детей в парке и покалечил инспектора ДПС.

Как уточнили в пресс-службе МВД по Башкирии, около семи часов вечера по московскому времени в дежурную часть пришло сообщение: на площади Ленина ездит пьяный водитель за рулем автомобиля Daewoo Nexia.

На место приехал экипаж, который остановил нарушителя. Инспектор попросил предъявить документы, но водитель оттолкнул его и попытался скрыться. Началась погоня, в ходе которой иномарка чуть не сбила детей, гулявших с родителями в парке. В итоге водитель бросил автомобиль и побежал, но вскоре его задержали. В МВД по РБ уточнили, что один из инспекторов ДПС получил при задержании травму. По предварительным данным, ему сломали ребро.

В отношении задержанного составили административные протоколы за управление транспортным средством в состоянии опьянения и неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции. Проводится проверка.