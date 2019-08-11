Под Волгоградом задержали сбежавших из психбольницы осужденных

В Калачевском районе Волгоградской области задержали двух пациентов областной психиатрической больницы №1.

Напомним, утром в дежурную часть позвонили сотрудники медучреждения, рассказав, что два пациента отогнули решетку на окне второго этажа и сбежали. Оба были ранее судимы: первый - за убийство, второй - за грабеж и автоугон. Беглецов тут же объявили в розыск.

Спустя несколько часов мужчин задержали в том же районе, неподалеку от хутора Ляпичева, сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД РФ по региону.

В ведомстве добавляют, что ничего предосудительного за это время сбежавшие не совершили. После задержания оба пациента были возвращены в больницу.