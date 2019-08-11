Путин пообщался с актерами "Грифона"

После просмотра спектакля "Грифон" на новой сцене музея-заповедника "Херсонес Таврический" президент побеседовал с актерами и похвалил постановку.

"Мне понравилось, - оценил Владимир Путин. - Во всяком случае, такая общая картина всей истории этого места... Доходчиво и понятно, и, в общем, смотрится с удовольствием".

Глава государства переговорил с молодыми артистами, которые играют мальчика Ваню и девочку Машу. В конце спектакля ребята поскользнулись на сцене и не смогли выйти на финальный поклон. "Как твоя спина?", - спросил Путин. "Нормально, - бодро ответил юноша. - Хорошо все". "Больно?" - посочувствовал президент. "Ну чуть-чуть", - признался собеседник. "Все будет хорошо", - обнял его Путин.

"Ребята так расстроились, было скользко: упали, не попали в финал. Такое расстройство, но у нас лучше бывает, когда не так скользко", - заверила генеральный продюсер Саида Медведева. "Надо как-то эту команду сохранить и делать с ними дальше спектакли", - сказала она.

"Это же, я так понимаю, еженедельно", - прокомментировал Путин. "Ну да, - согласилась Медведева и пояснила: - Пока да, пока открытая площадка, а потом же осень наступит. Жалко. Просто очень жалко такую команду терять".

"Подумайте, как сделать так, чтобы вы эту команду не потеряли", - сказал президент. "Губернатор, подумайте", - Медведева посмотрела на врио главы города Михаила Развозжаева. Глава государства улыбнулся.

Митрополит Псковский и Порховский Тихон, по чьей пьесе поставлен спектакль "Грифон", рассказал президенту о развитии музея-заповедника "Херсонес Таврический" до 2025 года. В частности, речь шла о создании музея христианства, международного археологического центра и единственного в России музея античности Византии.