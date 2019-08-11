В Астраханской области подросток попал в реанимацию после драки

В Астраханской области расследуют обстоятельства жестокого избиения 17-летнего подростка, который с тяжелыми травмами попал в реанимацию.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета РФ, инцидент произошел вечером 8 августа в поселке Оранжерея Икрянинского района. В местном магазине поспорили два молодых человека - 20- и 17-ти лет.

Конфликт продолжился уже на улице, где примерно через полчаса они встретились вновь. Словесной перепалкой дело не закончилось, в ход пошли кулаки. Во время драки 20-летний парень сначала бил подростка руками, а затем дважды ударил его ногой по голове.

В итоге в три часа утра 9 августа пострадавшего привезли в детскую клиническую больницу имени Селищева. Состояние подростка медики оценили как тяжелое: у него была закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение и ушиб головного мозга. Парню сделали операцию, сейчас он находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Следователи возбудили по этому факту уголовное дело, в рамках которого сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Жестко избивший подростка молодой человек задержан.