Самый зрелищный конкурс игр АрМИ - "Танковый биатлон". С него все и началось.

В 2013 году по инициативе Сергея Шойгу на полигон гвардейской Таманской мотострелковой дивизии в Алабино показать свое мастерство и помериться силами приехали танкисты из Армении, Беларуси, Казахстана и России. Танковые гонки по стандарту классического лыжного биатлона впечатлили не только их участников.

В 2014 году соревновались танкисты уже из 12 стран. А в 2015 году стартовали первые полноценные международные военные игры, в которых мерились силами представители практически всех воинских специальностей. На играх АрМИ стали фиксировать рекорды, которые можно считать мировыми, - лучшие результаты вряд ли покажут представители Вооруженных сил, в играх участия не принимающие. Кстати, в рамках блока НАТО ничего даже близко похожего на игры АрМИ не проводится.

Нынешние игры перешли своеобразный экватор. Можно подводить промежуточные итоги. Настоящим мировым рекордом танкового биатлона стал заезд российского экипажа, командиром которого был старшина Михаил Жилин. Танкисты поразили все пять мишеней и прошли достаточно сложную трассу за 17 минут 30 секунд. Наш танк буквально летал.

К сожалению, женские экипажи, выступившие 3 августа на газотурбинных танках Т-80УЕ-1, так и не стали ожидаемыми звездами биатлона. Они лишь ярко мелькнули звездочками-метеоритками в первый день, больше их никто не видел. Зачем их вообще вывели на трассу биатлона, осталось загадкой.

Наши танкисты в индивидуальной гонке поразили пять мишеней и прошли достаточно сложную трассу за 17 минут 30 секунд - это настоящий мировой рекорд

Кроме танкистов соревнуются и устанавливают рекорды воины других профессий.

На кинологическом конкурсе "Верный друг" первый в этом году рекорд установил военнослужащий из Узбекистана. Рядовой Содик Дилмурадов со служебной собакой породы бельгийская овчарка малинуа по кличке Клиф установил рекорд прохождения трассы "Дог биатлон" - эстафета. Не совершив ни одного промаха по мишени на огневом рубеже, он преодолел трассу за 5 минут 59 секунд.

Международный характер игр подтверждает то, что различные конкурсы проходят на военных полигонах десяти стран. Только в Китае проходят четыре конкурса - "Суворовский натиск", "Чистое небо", "Мастер-оружейник" и "Безопасная среда", в которых состязаются 24 команды, представляющие страны Европы, Азии, Африки и Латинской Америки. В Монголии впервые прошел "Конный марафон", в котором состязались военные наездники. Лучшими, что неудивительно, стали монгольские конники. Интересный конкурс военных водолазов проходит в Иране, в Персидском заливе. Называется он "Глубина". Там идет упорная борьба за лидерство между командами Ирана, России и Китая.

Завершатся игры АрМИ-2019 в субботу17 августа.