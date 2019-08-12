Астроном прокомментировал приближение к Земле гигантского астероида

Астероид 2019 OU1, который по расчетам NASA должен приблизиться к Земле 28 августа, не опасен для нашей планеты. Об этом РБК рассказал доктор физико-математических наук и старший научный сотрудник Пулковской обсерватории Георгий Гончаров.

Небесное тело двигается со скоростью чуть более 13 километров в секунду и при максимальном сближении с Землей пройдет в миллионе километров от нее.

- Это в 2,5 раза дальше Луны. Вообще не о чем говорить. Такое происходит почти каждый день, - отметил эксперт.

По словам Георгия Гончарова, некоторые астероиды, которые пролетают между Луной и Землей ежемесячно, приближаются к нашей планете на более близкое расстояние. И они не опасны.

Причем размеры этих небесных тел бывают куда более выдающимися. Если диаметр 2019 OU1, предположительно, может быть равен 160 метрам, то, например, у астероида 2013 BZ45, который должен сблизиться с Землей 12 августа, диаметр оценивается в 250 метров.

Кстати, согласно опять же данным NASA, не факт, что 2019 OU1 превысит по размеру пирамиду Хеопса, так как его диаметр в итоге может составить около 70 метров. 160 метров - это верхний возможный предел.