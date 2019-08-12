Новости

На Канарах эвакуировали тысячу человек из-за природного пожара 00:57
В США пять детей стали жертвами пожара 00:34
Более 20 сирийских военных погибли при атаке боевиков 00:20
Силы ПВО авиабазы Хмеймим отразили атаку ударных беспилотников 11.08.2019
В Черном море у побережья Кубани сгорело рыболовецкое судно 11.08.2019
Число жертв крупного ДТП в Подмосковье возросло до пяти человек 11.08.2019
Задержан активист митинга на проспекте Сахарова - фигурант "болотного дела" 11.08.2019
Под Волгоградом задержали сбежавших из психбольницы осужденных 11.08.2019
Первые дни августа в Москве стали самыми холодными за 69 лет 11.08.2019
Названы имена погибших при взрыве под Архангельском атомщиков 11.08.2019
Четыре человека погибли в результате ДТП в Подмосковье 11.08.2019
"Патриот" с автоматом против иномарок: выбираем конкурентов новому УАЗу 11.08.2019
В Севастополе байк-шоу в первый день посетили более 50 тысяч человек 11.08.2019
В Сарове объявлен траур по погибшим в Поморье сотрудникам ядерного центра 11.08.2019
В Подмосковье сфотографировали очень редкую "Волгу" 11.08.2019
Психолог назвала способы преодоления кризиса среднего возраста 11.08.2019
Названо число пострадавших при взрывах на военном складе под Ачинском 11.08.2019
Суд Панамы признал Мартинелли невиновным в шпионаже и растрате 11.08.2019
На трассе в Татарстане произошла утечка опасного вещества 11.08.2019
Над ДНР сбили украинский беспилотник с гранатой 11.08.2019
В Ростове перевернулся многотонный цементовоз 11.08.2019
Сербия предоставила гражданство экс-премьеру Таиланда 11.08.2019
Россия обгонит Саудовскую Аравию по золотовалютным резервам 11.08.2019
В ГД оценили слова немецкого политолога о вступлении Украины в ЕС 11.08.2019
В Мадриде запретили торговать на улице 11.08.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Туристы смогут экономить за границей на расчетах по картам
Туристы смогут экономить за границей на расчетах по картам
Как избежать мошенничества с жильем
Как избежать мошенничества с жильем
Что делать, если купленная машина оказалась в залоге
Что делать, если купленная машина оказалась в залоге
12.08.2019 00:20
Рубрика: В мире

Более 20 сирийских военных погибли при атаке боевиков

В Сирии 23 военнослужащих правительственной армии погибли и еще семь получили ранения при отражении атак боевиков 10-11 августа. По данным российского Центра по примирению враждующих сторон, террористы понесли тяжелые потери.

Силы ПВО авиабазы Хмеймим отразили атаку ударных беспилотников

Сообщается также, что за сутки (10 августа) было зафиксировано 20 обстрелов 17 населенных пунктов в провинциях Алеппо, Латакия, Идлиб и Хама, пишет РИА Новости.

Ранее, напомним, при отражении атаки террористов в районе Абу-Дали (провинция Идлиб), погибли 10 сирийских военнослужащих, 21 человек получил ранения различной степени тяжести. Боевиков удалось откинуть вглубь ранее занимаемых позиций.

В мире Ближний Восток Сирия Ситуация в Сирии
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В ГД оценили слова немецкого политолога о вступлении Украины в ЕС
Названо число пострадавших при взрывах на военном складе под Ачинском
Роскомнадзор потребовал от Google запретить рекламу незаконных акций в YouTube
Россия обгонит Саудовскую Аравию по золотовалютным резервам
Американские СМИ спрогнозировали результат войны США и России на море