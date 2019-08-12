Более 20 сирийских военных погибли при атаке боевиков

В Сирии 23 военнослужащих правительственной армии погибли и еще семь получили ранения при отражении атак боевиков 10-11 августа. По данным российского Центра по примирению враждующих сторон, террористы понесли тяжелые потери.

Сообщается также, что за сутки (10 августа) было зафиксировано 20 обстрелов 17 населенных пунктов в провинциях Алеппо, Латакия, Идлиб и Хама, пишет РИА Новости.

Ранее, напомним, при отражении атаки террористов в районе Абу-Дали (провинция Идлиб), погибли 10 сирийских военнослужащих, 21 человек получил ранения различной степени тяжести. Боевиков удалось откинуть вглубь ранее занимаемых позиций.