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12.08.2019 14:50
Рубрика: Спорт

Малком опроверг слухи об уходе из "Зенита"

Текст: Максим Домчев

Новичок "Зенита" бразилец Малком не подтвердил информацию о своем скором уходе из "Зенита" из-за проявления расизма со стороны фанатов. В интервью Sport24 он также рассказал, при каком раскладе может выступить за сборную России.

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Малком подчеркнул, что собирается надолго задержаться в "Зените" и творить историю вместе с клубом: "Я хочу оставаться здесь, в "Зените". Отработать свой контракт, творить историю, - заявил он. - То, что говорят в Бразилии (о расизме - прим. ред.), - это ложь. Я рад быть в "Зените", это важный для меня этап. И, как я уже говорил, я хочу творить здесь историю", - сказал Малком.

Также спортсмен ответил на вопрос, может ли он сменить гражданство и сыграть за сборную России. "Даже не знаю, всякое может случиться. Если сборная Бразилии не будет меня вызывать, а сборная России будет проявлять свой интерес, то все может быть", - сказал Малком.

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