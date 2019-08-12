Официально: Майли Сайрус и Лиам Хемсворт разводятся после года брака

Американская певца и актриса Майли Сайрус и австралийский актер Лиам Хемсворт объявили о расставании. При этом стоит напомнить, что поженились молодые менее года назад.

В качестве одной из причин обнуления союза названо желание артистов больше времени уделять творчеству.

Как сообщает TMZ, ссылаясь на представителя певицы, "Лиам и Майли приняли решение расстаться. Все течет, все меняется - в том числе люди. Поэтому они договорились, что им лучше будет сосредоточиться на себе и своих карьерах".

Детей у супругов не было. Но есть домашние животные. Опеку над которыми они цивилизованно разделят.

При этом представитель просит отнестись к ситуации с пониманием и уважать частную жизнь названных звезд.

Портал отметил, что сообщение о разводе последовало вскоре после того, как Сайрус заметили без обручального кольца.

Ранее девушка поделилась в интервью, что не вписывается в рамки "стереотипной жены", да и вообще ей женщины больше нравятся, кстати сказать.

Сайрус и Хемсворт начали встречаться в июне 2009-го, и роман их протекал крайне неровно. Одно время пара была помолвлена. Но в 2013-м помолвку они разорвали и немного пустились в тяжкие на стороне (Майли, например, встречалась с Патриком Шварценеггером - сыном Арни). А наотдыхавшись друг от дружки, опять сошлись и в 2016-м объявили о новой помолвке.