Осака вернулась на первое место рейтинга WTA

Японская теннисистка Наоми Осака вернулась на первую строчку рейтинга WTA. Россиянка Мария Шарапова опустилась на 97-ю позицию.

Из-за неудачного выступления на турнире в Торонто австралийка Эшли Барти потеряла лидерство в рейтинг-листе WTA. Барти сместила с первой строчки японка Наоми Осака.

Барти в Торонто вылетела уже в первом раунде турнира, а Осака смогла дойти до четвертьфинала. Совсем близко в Барти приблизилась и Каролина Плишкова из Чехии.

Лучшая из россиянок Дарья Касаткина расположилась на 41-й строчке. Она опустилась на одну позицию. Экс-первая ракетка мира Мария Шарапова опустилась с 81-го на 97-е место.

Рейтинг WTA на 12 августа 2019 года

1 (2). Наоми Осака (Япония) - 6417 очков;

2 (1). Эшли Барти (Австралия) - 6256;

3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) - 6185;

4 (4). Симона Халеп (Румыния) - 5223;

5 (5). Кики Бертенс (Нидерланды) - 5120;

6 (6). Петра Квитова (Чехия) - 4780;

7 (7). Элина Свитолина (Украина) - 4577;

8 (10). Серена Уильямс (США) - 3995;

9 (9). Арина Соболенко (Белоруссия) - 3565;

10 (8). Слоан Стивенс (США) - 3189…

41 (40). Дарья Касаткина (Россия) - 1325...

43 (48). Екатерина Александрова (Россия) - 1243…

45 (44). Анастасия Павлюченкова (Россия) - 1185…

57 (57). Вероника Кудерметова (Россия) - 986…

59 (59). Маргарита Гаспарян (Россия) - 969…

76 (75). Анастасия Потапова (Россия) - 817…

84 (84). Вера Звонарева (Россия) - 700…

93 (93). Анна Блинкова (Россия) - 664...

96 (98). Наталья Вихлянцева (Россия) - 638…

97 (81). Мария Шарапова (Россия) - 636.