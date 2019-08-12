Осака вернулась на первое место рейтинга WTA

Японская теннисистка Наоми Осака вернулась на первую строчку рейтинга WTA. Россиянка Мария Шарапова опустилась на 97-ю позицию.
Из-за неудачного выступления на турнире в Торонто австралийка Эшли Барти потеряла лидерство в рейтинг-листе WTA. Барти сместила с первой строчки японка Наоми Осака.
Барти в Торонто вылетела уже в первом раунде турнира, а Осака смогла дойти до четвертьфинала. Совсем близко в Барти приблизилась и Каролина Плишкова из Чехии.
Лучшая из россиянок Дарья Касаткина расположилась на 41-й строчке. Она опустилась на одну позицию. Экс-первая ракетка мира Мария Шарапова опустилась с 81-го на 97-е место.
Рейтинг WTA на 12 августа 2019 года
1 (2). Наоми Осака (Япония) - 6417 очков;
2 (1). Эшли Барти (Австралия) - 6256;
3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) - 6185;
4 (4). Симона Халеп (Румыния) - 5223;
5 (5). Кики Бертенс (Нидерланды) - 5120;
6 (6). Петра Квитова (Чехия) - 4780;
7 (7). Элина Свитолина (Украина) - 4577;
8 (10). Серена Уильямс (США) - 3995;
9 (9). Арина Соболенко (Белоруссия) - 3565;
10 (8). Слоан Стивенс (США) - 3189…
41 (40). Дарья Касаткина (Россия) - 1325...
43 (48). Екатерина Александрова (Россия) - 1243…
45 (44). Анастасия Павлюченкова (Россия) - 1185…
57 (57). Вероника Кудерметова (Россия) - 986…
59 (59). Маргарита Гаспарян (Россия) - 969…
76 (75). Анастасия Потапова (Россия) - 817…
84 (84). Вера Звонарева (Россия) - 700…
93 (93). Анна Блинкова (Россия) - 664...
96 (98). Наталья Вихлянцева (Россия) - 638…
97 (81). Мария Шарапова (Россия) - 636.