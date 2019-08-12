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Рубрика: Спорт

Озил и Колошинац находятся под круглосуточной охраной

Текст: Максим Домчев

Футболисты "Арсенала" Месут Озил и Сеад Колашинац находятся под круглосуточной охраной. Игрокам по-прежнему угрожают бандиты.

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости
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Фото: www.instagram.com/paulpogba
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Озил и Колошинац впервые в истории Английской премьер-лиги пропустили стартовый матч нового сезона. А все из-за того, что они по-прежнему находятся под круглосуточной охраной. Обоим футболистам угрожают бандиты после неудавшейся попытки ограбления. Высока вероятность, что оба пропустят и второй тур, сообщает The Sun

Несколько недель назад на автомобиль Озила напали неизвестные. Немец тогда скрылся в ресторане, а его партнер в одиночку отбился от нападавших. Недавно эти самые бандиты были задержаны возле дома одного из футболистов.

Как пишет издание, если раньше грабителей интересовали только дорогие часы футболистов, то теперь они намерены отнять у них все. По данным полиции другая банда, предположительно состоящая из выходцев из Восточной Европы, напротив старается помогать футболистам.

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