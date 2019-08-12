Погиб автор хита Moto Moto музыкант DJ Arafat

Ивуарийский музыкант Анж Дидье Хуон, известный как DJ Arafat и Arafat Muana, погиб в ДТП на родине - в Абиджане.

Об этом сообщает Jeune Afrique, уточняя, что инцидент произошел 12 августа: 33-летний Арафат столкнулся с автомобилем, управляя мотоциклом. Несмотря на все усилия врачей, диджей скончался в реанимации больницы, куда был спешно доставлен.

Стоит отметить, что DJ Arafat крайне популярен во франкоговорящих странах Африки, являясь самым известным представителем нового клубного течения Купе-де-Кале (Coupé-Décalé), происходящего из Кот-д'Ивуара и ивуарийской диаспоры в Париже. Направление характеризуемо африканскими ритмами, глубокими басами и повторяющимися минималистическими аранжировками.

Ранее сообщалось, что по не объявленной пока официально причине 12 августа в Москве в возрасте 29 лет скончалась российская диджей и модель Жанна Рассказова.