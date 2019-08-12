Новости

Официально: Майли Сайрус и Лиам Хемсворт разводятся после года брака 19:17
Вера Брежнева опубликовала видео инцидента на своем концерте 19:05
Звезда "Пятидесяти оттенков серого" сыграет "Доктора Смерть" 18:25
В новом фильме Тарантино нашли ляп. Его очень трудно заметить 17:30
СМИ: погибла 29-летняя диджей и модель Playboy Жанна Рассказова 17:10

Погиб автор хита Moto Moto музыкант DJ Arafat

Поп-музыка
    12.08.2019, 20:02
Текст:   Олег Усков
Фото: instagram.com/djarafat Фото: instagram.com/djarafat
Фото: instagram.com/djarafat

Ивуарийский музыкант Анж Дидье Хуон, известный как  DJ Arafat и Arafat Muana, погиб в ДТП на родине - в Абиджане.

Об этом сообщает Jeune Afrique, уточняя, что инцидент произошел 12 августа: 33-летний Арафат столкнулся с автомобилем, управляя мотоциклом. Несмотря на все усилия врачей, диджей скончался в реанимации больницы, куда был спешно доставлен.

Стоит отметить, что DJ Arafat крайне популярен во франкоговорящих странах Африки, являясь самым известным представителем нового клубного течения Купе-де-Кале (Coupé-Décalé), происходящего из Кот-д'Ивуара и ивуарийской диаспоры в Париже. Направление характеризуемо африканскими ритмами, глубокими басами и повторяющимися минималистическими аранжировками.

Ранее сообщалось, что по не объявленной пока официально причине 12 августа в Москве в возрасте 29 лет скончалась российская диджей и модель Жанна Рассказова.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

Идрис Эльба сыграет чернокожего ковбоя 16:35
Брэд Питт посоветовал Марго Робби "Последнее танго в Париже" 16:15
Премьеру триллера с Хилари Суонк "Охота" отменили из-за бойни в Техасе 15:50
Жена рассказала о состоянии госпитализированного Валентина Гафта 15:20
⧣ музыка
Фото: AP Photo/Natacha Pisarenko
Ученые признали Оззи Осборна мутантом 15:10
Леди Гаге предъявят многомиллионный иск за три "украденные" ноты 09.08.2019
Новый клип Эда Ширана и рэперов за 14 часов собрал 1,5 млн просмотров 09.08.2019
⧣ утраты
Фото: twitter.com/dragcityrecords
Умер фронтмен Silver Jews Дэвид Берман 09.08.2019
В Москве началась церемония прощания с Вилли Токаревым 09.08.2019
Названы новые дата и место прощания и похорон Вилли Токарева 08.08.2019
⧣ Африка
Фото: скриншот youtube.com
Датчане презентовали фильм о колониальной работорговле в Африке 15.07.2015
Ушел из жизни актер Омар Шариф 10.07.2015