Премьеру триллера с Хилари Суонк "Охота" отменили из-за бойни в Техасе

Планировавшаяся на 27 сентября американская премьера триллера "Охота" (The Hunt) отменена. Об этом сообщает Deadline со ссылкой на официальное заявление компании Universal.

Ранее Universal приостановила рекламную кампанию ленты. Теперь же, "после глубоких размышлений", приняла решение отменить релиз картины вовсе. С формулировкой: "Не то сейчас время".

При этом не сказано, на сколь поздние сроки может быть сдвинута премьера "Охоты". Если она вообще состоится.

Впрочем, есть версия, что фильм может быть доступен на собственном стриминговом сервисе студии - после его запуска.

В картине снялись Хилари Суонк, Эмма Робертс, Бетти Гилпин и Итан Сапли. Режиссер - Крэйг Зобел ("Американские боги", "Мир Дикого запада").

В центре истории - двенадцать ранее незнакомых друг с другом человек, выходцев из "республиканских" штатов, которые очнулись в лесу. Где далее их используют в качестве дичи представители либеральной элиты. Дональд Трамп обрушился с критикой на создателей фильма, а Голливуд, который такое кино производит, заклеймил расистами.

Liberal Hollywood is Racist at the highest level, and with great Anger and Hate! They like to call themselves “Elite,” but they are not Elite. In fact, it is often the people that they so strongly oppose that are actually the Elite. The movie coming out is made in order.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 9, 2019

Российская премьера анонсирована на 17 октября.

Напомним. 3 августа мужчина открыл огонь в торговом центре в Эль-Пасо, Техас. В результате чего погибли 22 человека и более двадцати получили ранения. А через день стрельба была открыта в Дейтоне, Огайо - девять убитых и также более двадцати ранены.