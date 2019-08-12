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12.08.2019,  
14:33
Текст:  Анна Скрипка (Белгород)

Белгородец нашел во дворе немецкую зенитную пушку

Фото: ГУ МЧС по Белгородской области Фото: ГУ МЧС по Белгородской области
Фото: ГУ МЧС по Белгородской области

Белгородец Борис Золотарев во дворе собственного дома обнаружил немецкую зенитную пушку FlaK 88. В ГУ МЧС по региону, сотрудникам которого пришлось выехать на место после звонка хозяина усадьбы, рассказали, что никто и не подозревал о том, что здесь могли остаться оружие и боеприпасы времен Великой Отечественной войны.

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
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Белгородец на участке стал копать траншею под будущие инженерные коммуникации, и в один момент наткнулся на что-то железное. Хотел было выкопать этот предмет, да не тут-то было - неожиданно в земле обнаружились артиллерийские снаряды. Хозяин усадьбы тут же позвонил спасателям.

Осмотрев траншею и боеприпасы, взрывотехники сразу предположили: железный предмет - это часть немецкой зенитной пушки "FlaK 88", и стали осторожно откапывать орудие. Предположения подтвердились, а специалисты стали работать осторожнее - ведь в пушке могли остаться снаряды.

- FlaK 88 использовалась войсками противника в качестве противотанкового орудия, а также в борьбе с самолетами, - отметили в ГУ МЧС по Белгородской области. - Ее снаряды способны были поражать бронированные цели на расстоянии до трех километров.

Взрывотехники ГУ МЧС отметили, что орудие неплохо сохранилось, а подобные находки для Белгородской области - настоящая редкость. Обычно спасателей вызывают, обнаружив лишь части орудий или снарядов. Все дело в том, что, отступая, немецкие войска старались не оставлять технику и орудия, но вот именно эта пушка была подбита советским снарядом, и транспортировать ее стало очень сложно.

Теперь орудие весом в две тонны подняли с земли с помощью специальной техники и передали в Государственный военно-исторический музей-заповедник "Прохоровское поле".

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