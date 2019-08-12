Названы регионы РФ с самыми толстыми детьми

Минздрав России опубликовал статистические данные о детях до 14 лет, страдающих избыточным весом.

Лидерами по этому показателю названы Ульяновская (2904 ребенка на 100 тысяч детского населения), Орловская (2460) и Рязанская (2287) области.

Меньше всего болезненно толстых детей в Чечне, Севастополе и Приморском крае.

В 2018 году в России зарегистрировано более 338 тысяч детей с избыточным весом.

97 тысячам диагноз "ожирение" поставлен впервые, отмечается в статистическом сборнике Минздрава.