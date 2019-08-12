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12.08.2019 12:55
Рубрика: Авто
Проект: В регионах

В Подмосковье появились первые тактильные светофоры

Текст: Ирина Рыбникова
Фото: Александр Корольков/РГ Фото: Александр Корольков/РГ
Фото: Александр Корольков/РГ

Первые тактильные светофоры в качестве эксперимента установили в подмосковном Ногинске - на тех участках, где часто ходят дети или случались наезды на пешеходов.

Фото: Медина Амшукова/РГ
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Как сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, тактильный светофор отличается от обычного наличием специального покрытия на тротуаре перед пешеходным переходом, которое подсвечивается диодами, дублирующими основной сигнал светофора. Это делает пешеходный переход хорошо заметным даже в темное время суток и слабовидящими людьми.

Авто Дороги Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область
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