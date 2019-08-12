В Подмосковье появились первые тактильные светофоры

Первые тактильные светофоры в качестве эксперимента установили в подмосковном Ногинске - на тех участках, где часто ходят дети или случались наезды на пешеходов.

Как сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, тактильный светофор отличается от обычного наличием специального покрытия на тротуаре перед пешеходным переходом, которое подсвечивается диодами, дублирующими основной сигнал светофора. Это делает пешеходный переход хорошо заметным даже в темное время суток и слабовидящими людьми.