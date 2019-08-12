Военные корабли в миниатюре сразятся на ВДНХ

На территории ВДНХ пройдут соревнования по судомодельному спорту среди профессионалов на кубок 80-летия ВДНХ. Об этом "РГ" рассказали в пресс-службе выставки.

По данным пресс-службы, состязаться будут 20 спортсменов по пяти классам моделей гражданских и военных кораблей. Все корабли, принимающие участие в соревнованиях, должны быть точными копиями оригиналов, хорошо управляться на расстоянии с помощью радиоволн. В длину модели не могут превышать 1,4 метра. Оценивать скорость и профессионализм участников состязания будет специальная судейская коллегия из Федерации судомодельного спорта Москвы. Победителя наградят памятными кубками 80-летия ВДНХ и сертификатом на семейную прогулку на лодке.

Состязания начнутся в 11.00 на 3-м Каменском пруду на лодочной станции. Вход свободный.