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12.08.2019 14:25
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Военные корабли в миниатюре сразятся на ВДНХ

Текст: Ирина Огилько

На территории ВДНХ пройдут соревнования по судомодельному спорту среди профессионалов на кубок 80-летия ВДНХ. Об этом "РГ" рассказали в пресс-службе выставки.

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По данным пресс-службы, состязаться будут 20 спортсменов по пяти классам моделей гражданских и военных кораблей. Все корабли, принимающие участие в соревнованиях, должны быть точными копиями оригиналов, хорошо управляться на расстоянии с помощью радиоволн. В длину модели не могут превышать 1,4 метра. Оценивать скорость и профессионализм участников состязания будет специальная судейская коллегия из Федерации судомодельного спорта Москвы. Победителя наградят памятными кубками 80-летия ВДНХ и сертификатом на семейную прогулку на лодке.

Состязания начнутся в 11.00 на 3-м Каменском пруду на лодочной станции. Вход свободный.

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