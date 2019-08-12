В Благовещенске сняли на видео сугробы из мертвых насекомых

Жители Благовещенска массово сообщают в соцсетях о нашествии мотыльков, которые атакуют фонари, слетаясь на свет, и делают невозможными вечерние прогулки.

Кроме того, сейчас на улицах выросли "сугробы" из мертвых насекомых, в результате чего в городе тяжело не только передвигаться, но и дышать.

Как передает Amur.info со ссылкой на ученых, это явление временное. Согласно информации СМИ, атаковавшие город насекомые являются поденками - древнейшими насекомыми. Их чрезмерная активность объясняется брачным периодом. Живут существа он нескольких часов до суток.