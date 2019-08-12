В Приморье эвакуировали отрезанных водой от "большой земли" туристов

Спасатели эвакуировали 11 человек, среди которых было двое детей, с пляжа в районе бухты Ежовая в Лазовском районе. Людей заблокировал разлившийся из-за дождей ручей Черный, который стал непроходимым для автомобилей.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Приморскому краю, на пляже находились 18 человек. Спасатели, получившие информацию о сложностях при подъезде к пляжу, вышли на связь с находившимися там людьми. Их оказалось 18 человек. Сотрудники МЧС доставляли людям воду в бутылках, продукты питания, предметы первой необходимости. В итоге 11 человек вывезли на "большую землю" на лодках и доставили в село Лазо, куда за ними приедут родственники. Семь человек эвакуироваться отказались.

Спасатели подчеркивают, что все отдыхающие были предупреждены о неблагоприятном прогнозе погоды.