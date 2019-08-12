Новости

В Прикамье задержали подозреваемого в тройном убийстве 12:11
В Якутии "черных археологов" наказали за раскопки в городе-призраке 12:11
Названы самые популярные китайские автомобили в России 12:03
Лукашенко поручил усовершенствовать систему здравоохранения Беларуси 12:01
На Дону на начальника следственного изолятора завели дело 11:57
На Кубани преступная группа обналичила 4,6 миллиарда рублей 11:56
В Ингушетии возрождают село Даттых 11:56
В Кузбассе дети подожгли платье на пятилетней девочке 11:52
В новом парке "Филатов луг" построят песочную фабрику 11:49
Минприроды проверит массовую гибель чаек в Омске 11:43
В Челябинске выяснят причину пожара в старинном доме 11:42
ЦБ выпустит монеты в честь мультфильма "Бременские музыканты" 11:40
В Зауралье задержан водитель опрокинувшегося автобуса 11:34
В Севастополе подросток погиб после падения со скалы 11:34
В Вологодской области завели дело о гибели шести человек при пожаре 11:31
В Минск назначен новый посол Казахстана 11:30
Уволен человек, оскорбивший судью матча "Ахмат" - "Спартак" в Грозном 11:23
В Ульяновске более десяти человек напали на росгвардейцев 11:12
Северный речной вокзал украсит копия Канала им. Москвы 11:09
Peugeot запатентовал новый универсал в России 11:05
Астроном прокомментировал приближение к Земле гигантского астероида 11:05
"Выстрелил и забыл": Ми-28НМ сможет обстреливать две цели одновременно 11:04
В Петербурге гость на свадьбе устроил стрельбу из травмата 11:03
Строители подсветили первый участок железной дороги Крымского моста 10:52
В Петербурге погибший под электричкой подросток был игроком ФК "Зенит-84" 10:47
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Какой нужен национальный стандарт для школьной формы
Какой нужен национальный стандарт для школьной формы
Эксперты назвали города, где россияне хотят купить жилье
Эксперты назвали города, где россияне хотят купить жилье
12.08.2019 12:11
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Прикамье задержали подозреваемого в тройном убийстве

Текст: Константин Бахарев

В Чердынском районе Пермского края арестован 53-летний местный житель, подозреваемый в тройном убийстве. Об этом сообщили в краевом ГУВД.

Вчера утром полиции стало известно, что в одном из домов поселка Керчевский найдены тела трех мертвых мужчин. Чуть позже выяснилось, что погибшие являются местными жителями - два брата 1972 и 1988 годов рождения и их знакомый 1975 года рождения. При осмотре было установлено, что они погибли от ножевых ранений.

В Ульяновске более десяти человек напали на росгвардейцев

Полиция начала розыск. По одной из версий, убийца мог скрыться на автомобиле, так как буквально сразу после сообщения о погибших поступило заявление об угоне машины. Автомобиль вскоре был найден и угонщик задержан, однако он оказался не причастен к убийству.

Преступника искали как местные полицейские, так и представители краевого управления уголовного розыска, выехавшие в Чердынский район. Им помогали местные жители, пенсионеры МВД и два сотрудника ОВД из Соликамска и Березников, находившиеся здесь в отпуске.

Вскоре личность преступника была установлена. Это местный житель 1966 года рождения. Весной он освободился из мест лишения свободы, а в июле приехал к матери в поселок Керчевский. В дом к потерпевшим преступник, будучи пьяным, залез ночью через окно. Возникла ссора и при этом он причинил множественные удары ножом потерпевшим, отчего они скончались на месте.

По факту убийства следователи СК возбудили уголовное дело по части второй статьи 105 УК РФ. Сейчас ведется расследование.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Строители подсветили первый участок железной дороги Крымского моста
Названы регионы с самой большой долей семей из среднего класса
Астроном прокомментировал приближение к Земле гигантского астероида
Средний чек россиян при походе в магазин упал до минимума
СМИ: Турция заинтересовалась российскими Су-35