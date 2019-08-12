В Прикамье задержали подозреваемого в тройном убийстве

В Чердынском районе Пермского края арестован 53-летний местный житель, подозреваемый в тройном убийстве. Об этом сообщили в краевом ГУВД.

Вчера утром полиции стало известно, что в одном из домов поселка Керчевский найдены тела трех мертвых мужчин. Чуть позже выяснилось, что погибшие являются местными жителями - два брата 1972 и 1988 годов рождения и их знакомый 1975 года рождения. При осмотре было установлено, что они погибли от ножевых ранений.

Полиция начала розыск. По одной из версий, убийца мог скрыться на автомобиле, так как буквально сразу после сообщения о погибших поступило заявление об угоне машины. Автомобиль вскоре был найден и угонщик задержан, однако он оказался не причастен к убийству.

Преступника искали как местные полицейские, так и представители краевого управления уголовного розыска, выехавшие в Чердынский район. Им помогали местные жители, пенсионеры МВД и два сотрудника ОВД из Соликамска и Березников, находившиеся здесь в отпуске.

Вскоре личность преступника была установлена. Это местный житель 1966 года рождения. Весной он освободился из мест лишения свободы, а в июле приехал к матери в поселок Керчевский. В дом к потерпевшим преступник, будучи пьяным, залез ночью через окно. Возникла ссора и при этом он причинил множественные удары ножом потерпевшим, отчего они скончались на месте.

По факту убийства следователи СК возбудили уголовное дело по части второй статьи 105 УК РФ. Сейчас ведется расследование.