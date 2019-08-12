В Ульяновске более десяти человек напали на росгвардейцев

В жилом микрорайоне Верхняя терраса в Ульяновске компания подвыпивших молодых людей вступила в конфликт с сотрудниками Росгвардии, приехавшими по сообщению о нарушении общественного порядка. Итогом происшествия стало уголовное дело. Об этом сообщает Следственное управление СК России по Ульяновской области.

Как удалось установить, наряд вневедомственной охраны Росгвардии прибыл во двор одного из домов на Верхней террасе около 8 часов вечера 9 августа по сигналу "Тревога". На месте правоохранители застали группу молодых людей, распивающих спиртные напитки.

- Сотрудники Росгвардии задержали молодого мужчину за административное правонарушение. Тогда в конфликт с представителями власти вступили более десяти человек, некоторые из которых нанесли работникам правоохранительных органов телесные повреждения, а также пытались завладеть их табельным оружием, - рассказали в СУ СК. - Сотрудники Росгвардии были вынуждены произвести предупредительные выстрелы.

Как добавили в пресс-службе ульяновского управления Росгвардии, двоих нападавших задержали и доставили в отделение полиции. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти.