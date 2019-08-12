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12.08.2019 11:12
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Ульяновске более десяти человек напали на росгвардейцев

Текст: Виталий Ахмеров (Ульяновск)

В жилом микрорайоне Верхняя терраса в Ульяновске компания подвыпивших молодых людей вступила в конфликт с сотрудниками Росгвардии, приехавшими по сообщению о нарушении общественного порядка. Итогом происшествия стало уголовное дело. Об этом сообщает Следственное управление СК России по Ульяновской области.

Фото: Максим Григорьев/ТАСС
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Как удалось установить, наряд вневедомственной охраны Росгвардии прибыл во двор одного из домов на Верхней террасе около 8 часов вечера 9 августа по сигналу "Тревога". На месте правоохранители застали группу молодых людей, распивающих спиртные напитки.

- Сотрудники Росгвардии задержали молодого мужчину за административное правонарушение. Тогда в конфликт с представителями власти вступили более десяти человек, некоторые из которых нанесли работникам правоохранительных органов телесные повреждения, а также пытались завладеть их табельным оружием, - рассказали в СУ СК. - Сотрудники Росгвардии были вынуждены произвести предупредительные выстрелы.

Как добавили в пресс-службе ульяновского управления Росгвардии, двоих нападавших задержали и доставили в отделение полиции. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Ульяновская область
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