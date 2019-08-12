Минприроды проверит массовую гибель чаек в Омске

Омичи сняли на видео и выложили в интернет сюжет о гибнущих на Иртыше чайках.

По предварительным данным, гибель птиц произошла в районе дач поселка Новоомский. На берегу видны мертвые, а также неспособные взлететь птицы.

В региональном минприроды "РГ" сообщили, что официальных обращений на этот счет к ним не поступало. Тем не менее специалисты ведомства совместно с экспертами Главного управления ветеринарии Омской области выехали на место для проверки этих сведений.

Ветеринары полагают, что наиболее вероятными причинами гибели птиц могут быть отравление либо вирусная инфекция.