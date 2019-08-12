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12.08.2019 12:20
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Новосибирский губернатор поручил снизить бумажный документооборот

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
В Новосибирской области при предоставлении государственных услуг внедряются новые суперсервисы. Как отметил глава региона Андрей Травников в понедельник в ходе оперативного совещания, это поможет избавить жителей области от бумажных документов.
Фото: Татьяна Кравченко Фото: Татьяна Кравченко
Фото: Татьяна Кравченко
Фото: Правительство Новосибирской области
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В Новосибирской области при предоставлении государственных услуг внедряются новые суперсервисы. Как отметил глава региона Андрей Травников в понедельник в ходе оперативного совещания, это поможет избавить жителей области от бумажных документов.

Губернатор подчеркнул, что внедрение передовых технологий и предоставление услуг в электронном виде - быстрее, проще, удобнее.

- Внедрение автоматических суперсервисов позволит нам, с одной стороны, сократить трудозатраты и решить проблему кадрового дефицита специалистов, с другой - уйти от субъективизма: услуга предоставляется абсолютно объективно, без участия человека, - сказал Андрей Травников.

Внедрение проактивных услуг полностью укладывается в новую концепцию многофункциональных центров (МФЦ). В качестве примера может служить предоставление информации аграриям, необходимой для оформления мер господдержки, а также уведомление молодых родителей о  господдержке в связи с рождением ребенка.

- В этом году был внедрен механизм подписания соглашений электронной подписью. Около 90 процентов соглашений фермеры подписали именно таким способом, без необходимости посещения минсельхоза, а уже в 2020 году фермеры начнут получать проактивные уведомления с персональным предложением по господдержке, - прокомментировал руководитель департамента информатизации и развития телекоммуникационных технологий региона Анатолий Дюбанов.

Он сообщил, что к 2024 году до 70 процентов всех взаимодействий граждан с госорганами и учреждениями должно происходить в цифровом виде. Так, например, новый суперсервис "Рождение ребенка" избавит жителей области от 60 бумажных документов и сэкономит 12 часов.

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