Суды стали выносить первые приговоры по делам, при расследовании которых как основная вменяется новая статья Уголовного кодекса РФ. Речь о ст. 191.1, которая предусматривает наказание за приобретение, хранение, перевозку, переработку в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины.

Она введена в состав законодательства всего несколько лет назад и должна была дополнить ст. 260 УК РФ, основную, используемую при расследовании дел о незаконной рубке леса.

Логика была простой: "лесные" банды куда-то же сбывают свой нелегальный товар? Но владельцы пилорам, лесопилок и лесозаготовительных баз не подлежат ответственности по ст. 260, поскольку они сами не пилят деревья. А ст. 191.1 как раз и устанавливает такую ответственность, поскольку понятно, что скупщики краденого либо прекрасно осведомлены, так сказать, откуда дровишки, либо вообще в доле.

Первопроходцами в применении статьи выступили сибирские правоохранители, в частности, в Бурятии. И сейчас ясно, что статья не стала "мертвой", хотя путь правоприменительной практики был непрост.

Первый блин вышел комом. Прокуратура Бурятии поддержала в суде обвинение по делу некоего Федорова, который незаконно пилил лес, хранил, а потом сбывал его. Бурятские прокуроры посчитали: раз сбыт есть, то ст.191.1применима вместе со ст. 260, устанавливающей ответственность за рубку леса.

Но Мухоршибирский райсуд, рассмотрев это уголовное дело, пришел к выводу, что действия подсудимого ошибочно квалифицированы по двум составам преступления. По мнению суда, ст. 191.1 УК РФ применима только к тем, кто покупает древесину у других лиц, а не так, чтобы сам пилил и сам продал. Приговором суда от 20.12.2018 Федоров признан виновным, но только по ст. 260, и это решение вступило в силу.

Зато более успешным оказался суд в отношении предпринимателя Ван Сяомина, торговавшего древесиной оптом. Во время проверки прокуратурой Иволгинского района у него на складе нашли стволы без документов. Тут надо пояснить, что у каждого мастера леса в любом лесхозе есть индивидуальный молоток для клеймения деревьев. Если дерево разрешено для рубки, на его ствол в двух местах наносится клеймо, а лесозаготовители оформляют документы и получают разрешение на рубку клейменой делянки. У Ван Сяомина никаких документов на древесину не оказалось, и это прокуратура, а потом и суд посчитали доказательством, что предприниматель знал о незаконном происхождении купленных стволов. Кстати, во время проверки он пытался дать прокурору взятку в 50 тысяч рублей. Суд осудил его еще и по статье за дачу взятки.

Однако пока ст. 191.1 УК РФ опробована на мелких торговцах. Уголовная же ответственность по этой статье наступает, если ущерб превышает 80 тысяч рублей. А индивидуальные воришки рубят лес не в промышленных масштабах. Для них в Бурятии даже придумали специальное название - "термиты". Это местные жители, которые переделывают коляски своих мотоциклов так, чтобы туда помещалась пара-тройка срубленных стволов. Они выбирают удобный случай, чтобы рвануть в лес, и потом пытаются сдать стволы на лесопилку.

А вот с крупными бандами все наоборот. Организованные преступные сообщества, как правило, сами имеют пилорамы и базы. То есть получается, что они сами рубят, что подпадает под ст. 260 УК, - незаконная рубка лесных насаждений. И сами же реализуют, что не позволяет применить ст. 191.1

Если дерево разрешено для рубки, на его ствол в двух местах наносится клеймо. Только на такой лес могут получить разрешение на рубку лесозаготовители

Так было, когда на днях суд вынес приговор организованной группе из 13 человек, возглавлял которую муниципальный депутат Кабанского района республики Владимир Положенко. Преступники привлекли на свою сторону мастера леса местного лесхоза Николая Обросова. Поэтому группа не боялась "проверок на дорогах" и действовала с размахом. У преступников была своя лесоторговая база, три тяжелых трактора, фронтальный погрузчик, два автомобиля КАМАЗ.

Они официально покупали делянки и часть древесины заготавливали вполне легально. А остальную часть спиливали на той же делянке, только за границами разрешенной зоны. Такая практика называется перерубами. А коррумпированный лесник с индивидуальным клеймом легализовывал перерубленный лес. Ущерб от действий группы превысил 30 миллионов рублей. Им вменили 14 эпизодов рубок. Главарь-депутат и лесник получили самые большие сроки - 9 лет. Остальные от 2 до 8 лет. Это большие сроки за уничтожение природы, но те кто работали на базе их избежали, хотя их роль в группе была не меньше рубщиков.

По словам прокурора Бурятии Галины Ковалевой, было бы неплохо четче прописать условия применения ст.191.1.

- Сейчас акцент все больше смещается на борьбу с организованными преступными группами. Но пока их удается осудить только по ст. 260 УК РФ, - рассказала Галина Ковалева.