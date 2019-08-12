На Ставрополье в колодце обнаружили тело мальчика

В Ставропольском крае правоохранители выясняют обстоятельства смерти девятилетнего мальчика, чье тело обнаружили в колодце. Об этом сообщили в краевом следственном управлении СК РФ.

По данным правоохранителей, инцидент произошел 9 августа в селе Малая Джалга Апанасенковского района. Вечером ребенок отправился на велосипеде встретить коров, которые возвращались с пастбища. Позже животные вернулись сами, мальчика с ними не было мальчика. Его родители обратились в полицию.

- В ходе организованных поисков велосипед ребенка был обнаружен возле колодца на территории заброшенного домовладения. Прибывшие на место спасатели откачали воду и обнаружили на дне тело мальчика, - сообщили в СК.

По факту случившегося проводится доследственная проверка, выясняется точная причина смерти несовершеннолетнего. Следователи уже опросили родителей ребенка и очевидцев.