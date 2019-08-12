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12.08.2019 13:07
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Названа программа 29-го фестиваля "Послание к человеку"

Текст: Сусанна Альперина
Чуть больше месяца осталось до открытия XXIX Международного кинофестиваля документальных, короткометражных игровых, анимационных и экспериментальных фильмов "Послание к человеку", который в этом году пройдет с 14 по 21 сентября.

По сути, на сегодняшний день именно "Послание к человеку" можно назвать крупнейшим кинофестивалем Санкт-Петербурга - городу отчаянно не хватает киносмотров, которые могли бы его превратить в одну из киностолиц. "Послание к человеку" держит высокую планку, о чем свидетельствуют конкурсные программы - фестиваль как раз объявил их состав. В этом году на отборочный тур свои работы прислали режиссеры из 98 стран, причем лидировали Франция - почти 300 фильмов, Германия - 185 и США - 122. Из нескольких тысяч заявок комиссия отобрала 69 фильмов. В итоге зрителей ждут 30 российских и 8 мировых премьер. Это фильмы из Чили, Катара, Македонии, Вьетнама, Венесуэлы, Перу, Эквадора, Южной Кореи, Колумбии и даже Конго, Мадагаскара, Никарагуа, Мьянмара и других редких для российских кинофестивалей стран.

В прокат вышел один из самых провокационных фильмов Каннского фестиваля

В программе представлено 20 дебютов, а рядом с ними - новые фильмы всемирно известных авторов и участников "Послания" прошлых лет - Раду Жуде, Кена Джейкобса, Джона Смита, Дины Бариновой, Анастасии Коркия и других. Напомним, что программа "Послания к человеку" традиционно делится на два больших "раздела" - Международный и Национальный - в последнем представлено отечественное кино.

В Международный конкурс фестиваля в этом году всего отобрано 36 картин из 24 стран. В категории - полнометражных документальных фильмов - 8 картин из Чили, Германии, России, Бельгии, Польши, Катара, Канады, Латвии, Мексики, Македонии. В этой категории конкурса представлены фильмы-призеры крупнейших мировых фестивалей, на которые стоит обратить особое внимание: "Медовая страна" Любомира Стефанова и Тамары Котевски (это - дебют) и "Полуночная семья" Люка Лоренцена.

Короткометражное неигровое кино представлено девятью работами из России, Польши, Швейцарии, Швеции, Франции, Мексики, Китая, США, Нидерландов и Польши. В коротком метре зрителей ждут четыре дебюта, одна мировая и пять российских премьер.

Программа короткометражного игрового кино - это также девять фильмов, в том числе из экзотических для российского зрителя стран. Здесь заявлены картины из Руанды, Швейцарии, Франции, Вьетнама, Южной Кореи, Колумбии, Нидерландов, Германии и Россия. Среди них четыре российских, одна мировая премьеры и два режиссерских дебюта.

В международной анимационной программе - 10 короткометражных фильмов из Швейцарии, Испании, Канады, Англии, Германии, Италии, Польши, Японии, Литвы, Южной Кореи и России. Среди них - 2 российских премьеры, в том числе новый фильм Константина Бронзита "Он не может жить без космоса" (его уже показали на фестивале в Выборге "Окно в Европу", и отзывы оттуда - самые восторженные) и фильм "Лола живая картошка" обладателя Хрустального медведя Берлинского кинофестиваля Леонида Шмелькова.

В Национальный конкурс XXIX "Послания к человеку" отобраны 12 документальных фильмов, шесть из которых - мировые премьеры. Также многие картины можно считать дебютными. Например, в конкурсе есть новый фильм монтажера Светланы Печеных - ее дебют в качестве режиссера.

Фото: Фестиваль российского кино "Окно в Европу"
На фестивале "Окно в Европу" представили фильмы о "маленьком человеке"

Конкурс экспериментальных короткометражных фильмов In Silico собрал 21 киноработу из 10 стран: Среди них 17 российских премьер и 1 мировая. In Silico - самый молодой и радикальный конкурс фестиваля, в котором собраны поисковые и новаторские фильмы разных жанров. Они не совпадут, например, с программой фестиваля короткометражных фильмов "Короче" или с конкурсом короткого метра на "Кинотавре" и других фестивалях в России - отборщики "Послания к человеку" умеют удивить.

Помимо конкурсных программ зрителей ждут специальные показы и спецпрограммы, выставки, творческие встречи и мастер-классы. Для студентов на конкурсные сеансы вход свободный.

Подробнее список конкурсных фильмов можно изучить на сайте.

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