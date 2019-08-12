В Ленобласти локализовали трехдневный пожар на свалке

В Киришском районе Ленинградской области третий день борются с пожаром. Огнем объята территория городской свалки.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ленинградской области, сообщение о пожаре на 69-м километре автодороги Зуево - Новая Ладога (здесь расположена санкционированная свалка) поступило 10 августа в половине одиннадцатого утра. Огнем была охвачена площадь 200 квадратных метров. На место выехали дежурные смены трех пожарно-спасательных частей Ленинградской области, а также добровольная пожарная команда из поселка Глажево. Всего - двадцать человек и пять единиц техники. Однако оперативно справиться с огнем не удалось. Через несколько часов площадь пожара увеличилась до 300 квадратных метров.

Сегодня корреспонденту "РГ" сообщили в МЧС, что пожар удалось локализовать. Сейчас площадь возгорания составляет 250 квадратных метров, тушение продолжается.

В МЧС также отметили, что информации о пострадавших нет.