В Вологодской области при пожаре погибли четыре человека

В деревне Бурцево Вологодской области сгорел одноэтажный шлакоблочный дом. При разборе завалов обнаружены тела четверых человек.

Как сообщает "Интерфакс", сообщение о возгорании поступило около полуночи 11 августа. Пожарные расчеты прибыли через 15 минут, но строение было охвачено огнем.

После тушения пламени были обнаружены тела четверых человек. Личности погибших устанавливаются.

Причины возгорания устанавливают эксперты пожарно-испытательной лаборатории МЧС Вологодской области.