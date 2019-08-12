В аэропорту Платов задержаны два авиадебошира из Москвы

В Ростове-на-Дону сотрудники полиции задержали в аэропорту Платов двух авиадебоширов.

Во время полета из Москвы мужчины распивали спиртные напитки и выражались нецензурной бранью. Призвать хулиганов к порядку членам экипажа не удалось.

Как сообщает пресс-служба транспортного управления МВД по СКФО, в отношении 29-летних задержанных составлены протоколы за появление в общественных местах в состоянии опьянения, невыполнения законных требований командира воздушного судна и мелкое хулиганство.

Теперь авиадебоширам грозит штраф и 15 суток административного ареста.